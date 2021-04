Studenti italiani trasformano le maschere da snorkeling in respiratori per pazienti Covid (video) (Di sabato 17 aprile 2021) Studenti italiani ed esperti di tecnologia hanno realizzano grazie alla stampa in 3D una nuova valvola che trasforma le maschere da snorkeling in respiratori per pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Il progetto è stato avviato dall’associazione “Visionari no profit”. «L’associazione, di cui fanno parte giovani, Studenti e appassionati di tecnologia di tutta Italia, attraverso il progetto “Visionari MakeIt” è riuscita a trasformare le maschere da snorkeling venduti da Decathlon in respiratori per i reparti di terapia intensiva. Ricorrendo a speciali valvole di adattamento interamente realizzate con la stampa in 3D», sottolinea l’associazione. Studenti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021)ed esperti di tecnologia hanno realizzano grazie alla stampa in 3D una nuova valvola che trasforma ledainperricoverati in terapia intensiva. Il progetto è stato avviato dall’associazione “Visionari no profit”. «L’associazione, di cui fanno parte giovani,e appassionati di tecnologia di tutta Italia, attraverso il progetto “Visionari MakeIt” è riuscita a trasformare ledavenduti da Decathlon inper i reparti di terapia intensiva. Ricorrendo a speciali valvole di adattamento interamente realizzate con la stampa in 3D», sottolinea l’associazione....

