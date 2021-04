“Sensi di colpa verso mio marito”. Stefania Orlando, solo ora la confessione privatissima (Di sabato 17 aprile 2021) Stefania Orlando ha convinto praticamente tutti nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ha raggiunto la finalissima ed è stata sconfitta solamente da Tommaso Zorzi, poi risultato il vincitore del programma. A distanza di tempo dall’esperienza televisiva è tornata a parlare e lo ha fatto al settimanale ‘DiPiù’. Qui si è soffermata su un aspetto molto intimo della sua vita, che non tocca molto spesso. Anche se già nella Casa più spiata d’Italia in una circostanza era stato tirato fuori. Qualche giorno fa l’ex gieffina ha preso posizione anche sulla vicenda di Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dai genitori perché ama una donna: “Malika è stata cacciata di casa perchè ha fatto coming out…La reazione della famiglia è stata orribile, tanto da spingere Malika a denunciare la sua stessa famiglia. Addirittura la madre le ha detto che la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 aprile 2021)ha convinto praticamente tutti nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ha raggiunto la finalissima ed è stata sconfitta solamente da Tommaso Zorzi, poi risultato il vincitore del programma. A distanza di tempo dall’esperienza televisiva è tornata a parlare e lo ha fatto al settimanale ‘DiPiù’. Qui si è soffermata su un aspetto molto intimo della sua vita, che non tocca molto spesso. Anche se già nella Casa più spiata d’Italia in una circostanza era stato tirato fuori. Qualche giorno fa l’ex gieffina ha preso posizione anche sulla vicenda di Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dai genitori perché ama una donna: “Malika è stata cacciata di casa perchè ha fatto coming out…La reazione della famiglia è stata orribile, tanto da spingere Malika a denunciare la sua stessa famiglia. Addirittura la madre le ha detto che la ...

thavalentinax2 : RT @ILL_Stay_Strong: Io immagino quei due a ridere alle nostre spalle mentre T ha i sensi di colpa come a dire 'ma non sarà troppo per loro… - ILL_Stay_Strong : Io immagino quei due a ridere alle nostre spalle mentre T ha i sensi di colpa come a dire 'ma non sarà troppo per l… - infoitcultura : Harry “schiacciato dai sensi di colpa per Filippo”: il gesto di Kate Middleton - daddydalbert : RT @DottorStrowman2: @daddydalbert G3suaaguaayahaha i sensi di colpa - DottorStrowman2 : @daddydalbert G3suaaguaayahaha i sensi di colpa -