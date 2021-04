Sassuolo-Fiorentina 3-1: Berardi-show su rigore, viola in bilico (Di sabato 17 aprile 2021) Al Mapei Stadium un ritrovato Berardi è decisivo nella vitoria dei neroverdi contro la Fiorentina. Classifica sempre più in bilico per i viola Sassuolo-Fiorentina finisce con il successo per 3-1 dei neroverdi che rimangono aggrappati all’ottavo posto anche grazie alla sconfitta del Verona. Al Mapei Stadium sono però gli ospiti a passare in vantaggio per primi, poi Berardi è decisivo su due rigori a ribaltare il match. La partita Gara che inizia subitocon ritmi molto alti. Gioco a viso aperto per entrambe le squadre ma è la Fiorentina ad essere più concreta. Castrovilli dopo 5 minuti sfiora il vantaggio dopo un uno-due con Ribéry: Consigli attento si oppone. Traorè, per il Sassuolo è il più attivo e al 22? impegna Dragowski ... Leggi su zon (Di sabato 17 aprile 2021) Al Mapei Stadium un ritrovatoè decisivo nella vitoria dei neroverdi contro la. Classifica sempre più inper ifinisce con il successo per 3-1 dei neroverdi che rimangono aggrappati all’ottavo posto anche grazie alla sconfitta del Verona. Al Mapei Stadium sono però gli ospiti a passare in vantaggio per primi, poiè decisivo su due rigori a ribaltare il match. La partita Gara che inizia subitocon ritmi molto alti. Gioco a viso aperto per entrambe le squadre ma è laad essere più concreta. Castrovilli dopo 5 minuti sfiora il vantaggio dopo un uno-due con Ribéry: Consigli attento si oppone. Traorè, per ilè il più attivo e al 22? impegna Dragowski ...

