Pd: Letta ricorda Marini, ‘si sarebbe appassionato a dibattito’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Enrico Letta ha ricordato all’assemblea nazionale dem Franco Marini, “uno dei fondatori del Pd, ha avuto un ruolo fondamentale e credo sarebbe stato appassionato dal dibattito sulla forma partito, un partito dei militanti a cui ha sempre lavorato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Enricohato all’assemblea nazionale dem Franco, “uno dei fondatori del Pd, ha avuto un ruolo fondamentale e credostatodal dibattito sulla forma partito, un partito dei militanti a cui ha sempre lavorato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta ricorda Marini, 'si sarebbe appassionato a dibattito'... - rumba15342942 : RT @rumba15342942: @repubblica In ascolto di @RadioRadicale che oggi ricorda i 2anni dalla morte di #Bordin si interrompe per collegarsi co… - rumba15342942 : @repubblica In ascolto di @RadioRadicale che oggi ricorda i 2anni dalla morte di #Bordin si interrompe per collegar… - salvi963 : @ItaliaViva @Ettore_Rosato Attenzione attenzione, qualcosa mi ricorda 'Letta stati sereno...' ...la storia mi dice… - italianfirst2 : RT @65_virna: @NicolaPorro @giubileif Bella la felpa del sior Staisereno Letta, mi ricorda qualcosa o qualcuno. Ma se le mette lui va be… -