**Pd: Letta, abbiamo rischiato di buttare via tutto, ora crisi superata’** (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Cosa abbiamo rischiato rispetto alla crisi di un mese e mezzo fa? Di buttare via un partito arrivato oggi a una potenziale fase di maturità”. Lo ha detto Enrico Letta replicando all’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Cosarispetto alladi un mese e mezzo fa? Divia un partito arrivato oggi a una potenziale fase di maturità”. Lo ha detto Enricoreplicando all’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - gennaromigliore : Enrico #Letta dice che persino Zingaretti, il suo predecessore, se volesse candidarsi dovrebbe passare per le… - LegaSalvini : LETTA INCONTRA LA ONG PER LA QUALE SABATO SALVINI È A PROCESSO: IMBARAZZANTE! Salvini: 'Sabato vado a processo pro… - RODOLFOSALVATOR : RT @laura_ceruti: Letta ha detto in assemblea che il partito, il Pd, è VIVACE! cioè ma vi rendete conto? Ha detto che il @pdnetwork è un pa… - MarioDraghiPCM : @CarloCalenda L'unica parte nuova del PD sono i grullini di sinistra e i contiani poltronari...?? #PD #Letta #M5S -