Pd | Ascani | ' bene Letta | in impegno su crisi e diritti'

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "'Chi pensa di poter arrivare meglio alla fine del mese senza parlare diha un'idea strana della nostra comunità'. In queste parole del segretario Enrico, poco fa all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, c'è il senso del nostroal Governo del Paese. C'è un'emergenza sanitaria da affrontare, ma c'è anche un tessuto sociale da ricostruire". Lo scrive la vicepresidente dell'assemblea dem, Anna, su Fb. "Ora, con le Agorà Democratiche, diamo avvio a un percorso di ascolto e partecipazione dei territori, fondamentale per un Partito autenticamente democratico. Tutti insieme, ripartiremo".

'Positiva la risposta della sottosegretaria Ascani all'ammontare complessivo delle risorse che a regime saranno disponili per il settore fieristico nazionale, sia allocate nel passato, sia allocate nel Decreto Sostegni, che vanno oltre il ...La sottosegretaria allo sviluppo economico: "Avviamo un percorso di ascolto e partecipazione dei territori, fondamentale per un Partito autenticamente democratico"