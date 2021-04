Open Arms, Salvini rinviato a giudizio: «Vado a processo a testa alta, anche a nome vostro» (Di sabato 17 aprile 2021) Salvini va a processo per la vicenda Open Arms. Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio l’ex ministro dell’Interno per sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio. La decisione del gup è arrivata dopo l’udienza preliminare nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Salvini, il gup accoglie la richiesta dei pm Il giudice ha accolto la richiesta della Procura di Palermo. La prima udienza sarà il 15 settembre davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo. «”La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci Vado a testa alta, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021)va aper la vicenda. Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli hal’ex ministro dell’Interno per sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio. La decisione del gup è arrivata dopo l’udienza preliminare nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo., il gup accoglie la richiesta dei pm Il giudice ha accolto la richiesta della Procura di Palermo. La prima udienza sarà il 15 settembre davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo. «”La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione.per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci, ...

