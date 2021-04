“Non la voglio più vedere perché è un’infame, non perché lesbica”: il fratello di Malika a ‘La Zanzara’ (Di sabato 17 aprile 2021) “Non la voglio più vedere perché è un’infame, non certo perché è lesbica”. Sono le parole di Samir Chalhy fratello di Malika , la ragazza ventiduenne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica. Il ragazzo ha parlato ai microfoni di Radio 24 durante il programma “La Zanzara” e ha spiegato la sua verità su un fatto che ha scosso l’intera nazione e che come succede nella migliore tradizione italiana ha diviso nel dovuto giudizio pubblica. Samir nel corso della trasmissione radiofonica ha infatti tenuto un smentire tutti coloro che hanno parlato di una famiglia violenta e che non avrebbe accettato il coming out della sorella: “Ha sputtanato la famiglia davanti a ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 aprile 2021) “Non lapiù, non certo”. Sono le parole di Samir Chalhydi, la ragazza ventiduenne di Castelfiorentino cacciata di casa. Il ragazzo ha parlato ai microfoni di Radio 24 durante il programma “La Zanzara” e ha spiegato la sua verità su un fatto che ha scosso l’intera nazione e che come succede nella migliore tradizione italiana ha diviso nel dovuto giudizio pubblica. Samir nel corso della trasmissione radiofonica ha infatti tenuto un smentire tutti coloro che hanno parlato di una famiglia violenta e che non avrebbe accettato il coming out della sorella: “Ha sputtanato la famiglia davanti a ...

