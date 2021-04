Napoli: deceduto uno dei due poliziotti dell’incidente di Mergellina (Di sabato 17 aprile 2021) Ha purtroppo perso la vita uno dei due agenti rimasti coinvolti nell’incidente di Mergellina, lo scorso 6 aprile. I due falchi si sono scontrai contro un marciapiede Non ce l’ha fatta uno dei due poliziotti dei Falchi rimasto coinvolto nell’incidente di Mergellina avvenuto dieci giorni fa. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, i due agenti lo scorso 6 aprile hanno perso il controllo della moto a seguito dell’improvvisa manovra di un automobilista in via giordano Bruno. La moto dei due poliziotti si è scontrata con l’automobile ed i due agenti sono andati a sbattere contro i cordoli dei marciapiedi riportando numerosi traumi. Leggi anche -> Chicago: un poliziotto ha sparato e ucciso un tredicenne Il poliziotto che ha perso la vita A perdere la vita nell’incidente di ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 aprile 2021) Ha purtroppo perso la vita uno dei due agenti rimasti coinvolti nell’incidente di, lo scorso 6 aprile. I due falchi si sono scontrai contro un marciapiede Non ce l’ha fatta uno dei duedei Falchi rimasto coinvolto nell’incidente diavvenuto dieci giorni fa. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, i due agenti lo scorso 6 aprile hanno perso il controllo della moto a seguito dell’improvvisa manovra di un automobilista in via giordano Bruno. La moto dei duesi è scontrata con l’automobile ed i due agenti sono andati a sbattere contro i cordoli dei marciapiedi riportando numerosi traumi. Leggi anche -> Chicago: un poliziotto ha sparato e ucciso un tredicenne Il poliziotto che ha perso la vita A perdere la vita nell’incidente di ...

