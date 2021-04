Napoli | Altobelli | “Osimhen | investimento eccessivo Con Icardi azzurri in piena lotta Scudetto”

(Di sabato 17 aprile 2021) Alessandroha presentato il prossimo big match di Serie A trae Inter.Calciomercato, Lamela il sogno di De Laurentis: vicino il ritorno in Serie A. Le ultimeL'ex giocatore nerazzurro è stato molto chiaro nell'analizzare il confronto che vedrà affrontarsi, sul rettangolo verde del Diego Armando Maradona, la formazione partenopea e quella milanese. Un incontro dal sapore europeo, anche se i ragazzi di Antonio Conte sono ben lanciati verso la vittoria del diciannovesimodella loro storia, mentre ilnon è ancora sicuro della qualificazione alla prossima Champions League.-Inter, Moriero: “Sarà un match bellissimo, Gattuso e Conte molto simili. Rino, ho la mia idea”Considerando tutti questi aspetti,ha voluto porre la ...

...- Inter 2 - 1 del 18 aprile 1954 con i gol di Ciccarelli (N), Armano (I), Ciccarelli (N); Inter -1 - 1 del 18 aprile 1982 con i gol di(I) e Dal Fiume (N). Da allenatori ...Alessandro, ex calciatore, fra le tante, dell'Inter a 'Il Sogno Nel Cuore', su 1 Station Radio ha ... ma le partite vanno giocate, e soprattutto contro il. È una partita molto ...Le parole del cantante e tifoso nerazzurro: "Gara della svolta? Il derby con il Milan vinto 3-0. Si capiva la voglia matta di far vedere la propria forza" ...Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Spillo Altobelli, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così della sfida di domenica tra i nerazzurri e il Napoli: "Politano col dente avvelenato contro l’ ...