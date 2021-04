Maradona, i figli contro il padre: non pagano la tassa in favore dei poveri (Di sabato 17 aprile 2021) Legge sulle Grandi Fortune: è quella che Diego Armando Maradona aveva appoggiato nella scorsa estate scrivendo un messaggio al presidente della Repubblica argentina Alberto Fernandez.... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 aprile 2021) Legge sulle Grandi Fortune: è quella che Diego Armandoaveva appoggiato nella scorsa estate scrivendo un messaggio al presidente della Repubblica argentina Alberto Fernandez....

Advertising

PinoSa54 : ????....non c'è pace....che tristezza ?????? Maradona, i figli contro il volere del padre: non vogliono pagare la tassa… - Piergiulio58 : Maradona, i figli contro il padre: non pagano la tassa in favore dei poveri - Il - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: I figli di #maradona contro il padre: non pagano la tassa in favore dei poveri - mattinodinapoli : I figli di #maradona contro il padre: non pagano la tassa in favore dei poveri - infoitsport : Maradona, 4,5 milioni di regali a figli, sorelle ed ex fidanzate ma anche al parrucchiere -