LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: inizia la giornata, si parte con la FP3! Tutti a caccia della top14! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL Portogallo DI MOTOGP 9.46 LA CLASSIFICA della FP1 DISPUTATA IERI MATTINA 1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 233.2 1’56.978 2 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 227.8 1’57.025 0.047 / 0.047 3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 234.2 1’57.440 0.462 / 0.415 4 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 231.2 1’57.579 0.601 / 0.139 5 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 229.7 1’57.676 0.698 / 0.0976 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 227.8 1’58.282 1.304 / 0.6067 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 229.2 1’58.450 1.472 / 0.168 8 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS 231.2 1’58.477 1.499 / ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DELDI MOTOGP 9.46 LA CLASSIFICAFP1 DISPUTATA IERI MATTINA 1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 233.2 1’56.978 2 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 227.8 1’57.025 0.047 / 0.047 3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 234.2 1’57.440 0.462 / 0.415 4 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 231.2 1’57.579 0.601 / 0.139 5 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 229.7 1’57.676 0.698 / 0.0976 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 227.8 1’58.282 1.304 / 0.6067 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 229.2 1’58.450 1.472 / 0.168 8 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS 231.2 1’58.477 1.499 / ...

Advertising

OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: inizia la giornata, si parte con la FP3! Tutti a caccia della top14!… - infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Portimao FP2: @gabrirodrigo2 il migliore, @M16NO è secondo - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Portimao FP2: @gabrirodrigo2 il migliore, @M16NO è secondo - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Portimao: pista non al meglio, @Denizoncu53 il più veloce - -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto3 Moto2 GP Portogallo, FP2: Roberts detta ancora il passo, 5° Bezzecchi ...live su DAZN Cresce Montella Sesta posizione per Hector Garzo, che precede il dominatore del Qatar Sam Lowes ed Albert Arenas, che proprio nell'Algarve conquistò l'anno scorso il titolo Moto3, mentre ...

MotoGp Portimao, Bagnaia su Ducati è il più veloce nelle prove libere Live, rivivi la seconda sessione Omaggio a Gresini A Portimao, come a Imola con la F1 , domenica 18 ... Moto3 Di Gabriel Rodrigo il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere Moto3 . Con le ...

LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: inizia la giornata, si parte con la FP3! Tutti a caccia della top14! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 9.40 Buongiorno e benvenuti a Portimao, tra 20 minuti esatti prenderà il via il sabat ...

MotoGP su TV8, GP Portogallo 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi. Nella giornata odierna l’autodromo di Portimao sarà teatro delle qualifiche de ...

...su DAZN Cresce Montella Sesta posizione per Hector Garzo, che precede il dominatore del Qatar Sam Lowes ed Albert Arenas, che proprio nell'Algarve conquistò l'anno scorso il titolo, mentre ..., rivivi la seconda sessione Omaggio a Gresini A Portimao, come a Imola con la F1 , domenica 18 ...Di Gabriel Rodrigo il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere. Con le ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 9.40 Buongiorno e benvenuti a Portimao, tra 20 minuti esatti prenderà il via il sabat ...DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi. Nella giornata odierna l’autodromo di Portimao sarà teatro delle qualifiche de ...