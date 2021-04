Il tema trasporti preoccupa e Fedriga mette le mani avanti: "Poi non scaricate la colpa su di noi" (Di sabato 17 aprile 2021) Riapertura scuole, il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga: “Scelta che mi preoccupa. Mi auguro che il Governo proponga anche le soluzioni" Riapertura scuole, il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga: “Scelta che mi preoccupa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) Riapertura scuole, il presidente della Conferenza delle Regioni: “Scelta che mi. Mi auguro che il Governo proponga anche le soluzioni" Riapertura scuole, il presidente della Conferenza delle Regioni: “Scelta che mi” su Notizie.it.

Advertising

CNA_Bergamo : ?? Non perdere gli ultimi aggiornamenti in tema di trasporti: Qui tutti i dettagli ?? - LorenzaManessi : RT @maxdedonato: A #Container @Radio24_news con Sergio Lo Monte, segretario nazionale di @Confartigianato Trasporti, affrontiamo il tema de… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Giovannini vuole trasporti pubblici sicuri: “Il tema va affrontato” - SchillaciRoss : Mozione d'indirizzo - Percorso Linea Ve 2 La mozione è stata ritirata dal consiglio comunale per affrontare il tem… - Mariagi22629904 : RT @TeresaBellanova: In collegamento per l'iniziativa 'Mobilità per tutti', dedicata al tema della decarbonizzazione nel settore dei traspo… -

Ultime Notizie dalla rete : tema trasporti Infrastrutture, Coltorti (M5S): 'Via ai commissari per 57 opere. Spiccano Orte - Falconara, Salaria e Fano - Grosseto' Nel frattempo come M5s continuiamo a approntare anche a proposte di semplificazione in tema di ... Così Mauro Coltorti (M5s), presidente della commissione Lavori Pubblici e Trasporti a Palazzo Madama.

Scuola, Dad addio: dal 26 si torna in classe al completo. Ma mancano le aule per tutti Sul tema dei trasporti Draghi ha ricordato che sono già stati stanziati 390 milioni e che sui mezzi resta il limite di capienza al 50 per cento: "C'è ancora una parte dei fondi che deve essere spesa, ...

Riapertura scuole, il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga: “Scelta che mi preoccupa” Riapertura scuole, il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga: “Scelta che mi preoccupa”. Del tema se ne è parlato anche con Anci ed Upi ...

Riapertura scuole superiori al 100%, Fedriga: “La scelta che mi preoccupa di più” Si va verso il ritorno in classe per tutti al 100% in presenza nelle zone gialle e arancioni. Scelta che però non lascia tranquillo Fedriga, che resta dubbioso in merito al tema dei trasporti.

Nel frattempo come M5s continuiamo a approntare anche a proposte di semplificazione indi ... Così Mauro Coltorti (M5s), presidente della commissione Lavori Pubblici ea Palazzo Madama.SuldeiDraghi ha ricordato che sono già stati stanziati 390 milioni e che sui mezzi resta il limite di capienza al 50 per cento: "C'è ancora una parte dei fondi che deve essere spesa, ...Riapertura scuole, il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga: “Scelta che mi preoccupa”. Del tema se ne è parlato anche con Anci ed Upi ...Si va verso il ritorno in classe per tutti al 100% in presenza nelle zone gialle e arancioni. Scelta che però non lascia tranquillo Fedriga, che resta dubbioso in merito al tema dei trasporti.