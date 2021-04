Hamilton | sempre lui Ottiene la pole al GP di Imola | è la nÂ° 99 in carriera

(Di sabato 17 aprile 2021) Lewisin 1'14"411 ha ottenuto ladel GP del 'Made in Italy' sul circuito di, la 99/a inper il campione del mondo di F1. In prima fila domani accanto al pilota Mercedes ...

Lewispiù vicino a quota 100: l'inglese ha conquistato a Imola la pole numero 99 della carriera battendo le Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen. Quarto è Charles Leclerc con la Ferrari,...... idolo dadi Lewis. C'è dunque la volontà di onorare il mitico brasiliano, ma anche la voglia di tornare davanti a Max Verstappen, che tra Abu Dhabi 2020 e Bahrain 2021 si è preso le ...Max parte favorito, ma la pole non è sua: Verstappen commenta la terza posizione ottenuta nelle qualifiche di Imola, alle spalle di Hamilton e Perez.Lewis Hamilton in 1'14"411 ha ottenuto la pole del GP del 'Made in Italy' sul circuito di Imola , la 99/a in carriera per il campione del mondo di F1. In prima ...