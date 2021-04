Formazioni ufficiali Cagliari Parma | le scelte degli allenatori

(Di sabato 17 aprile 2021) Ledimatch valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2) – Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici.(4-3-1-2): Sepe; Pezzella, Bani, Laurini, Osorio; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka; Man, Cornelius. Allenatore: D’Aversa L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alle 20.45, ultimo anticipo di giornata, scenderanno in campo il Cagliari ed il Parma, gara di vitale importanza nella corsa alla salvezza, e di notevole interesse per i colori granata. La diretta TV di Cagliari-Parma, partita valida per il 31° turno del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa su DAZN. La diretta streaming dalla Sardegna Arena inizierà alle ore 20.45.