Fonseca: “Il gioco? Noi abbiamo un’identità, ma la verità sta nel risultato” (Di sabato 17 aprile 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato alla vigilia della gara col Torino in conferenza stampa. All’inizio dicevano tutti che eravamo tra le squadre che giocavamo meglio, per la partita con l’Ajax abbiamo preparato qualcosa di diverso. Noi abbiamo un’identità, la verità sta nel risultato. Non lavoro per convincere le persone, ma per la Roma e per i suoi successi. Se le cose vanno bene, più persone saranno dalla mia parte e viceversa, ma succede a tutti gli allenatori. Molte squadre che sono andate avanti in Europa sono in difficoltà. Il Villarreal ha perso in casa con l’Osasuna, l’Arsenal è decimo. Questo, come il fatto di avere meno giocatori disponibili per gli impegni ravvicinati, influenza i risultati. Pastore titolare? Bisogna aspettare domani. Pensiamo a vincere, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 aprile 2021) Paulo, allenatore della Roma, ha parlato alla vigilia della gara col Torino in conferenza stampa. All’inizio dicevano tutti che eravamo tra le squadre che giocavamo meglio, per la partita con l’Ajaxpreparato qualcosa di diverso. Noi, lasta nel. Non lavoro per convincere le persone, ma per la Roma e per i suoi successi. Se le cose vanno bene, più persone saranno dalla mia parte e viceversa, ma succede a tutti gli allenatori. Molte squadre che sono andate avanti in Europa sono in difficoltà. Il Villarreal ha perso in casa con l’Osasuna, l’Arsenal è decimo. Questo, come il fatto di avere meno giocatori disponibili per gli impegni ravvicinati, influenza i risultati. Pastore titolare? Bisogna aspettare domani. Pensiamo a vincere, ...

Advertising

zazoomblog : Fonseca: “Il gioco? Noi abbiamo un’identità ma la verità sta nel risultato” - #Fonseca: #gioco? #abbiamo - napolista : Fonseca: 'Il gioco? Noi abbiamo un'identità, ma la verità sta nel risultato' L’allenatore della Roma in conferenza:… - andre25490 : @CucchiRiccardo Fonseca un allenatore mediocre , non ha carattere ma sopratutto non ha alcun gioco dopo due anni. P… - bonko89 : @dottorinen @SkySport @OfficialASRoma @RickyTrevisani @AFCAjax Ambrosini forse è l'unico che ha difeso il gioco del… - Claudio_Clouds : @CalcioDatato Molto merito va a Fonseca col suo gioco di posizione -