Da Letta una elegante bordata al ' pilatesco' Draghi | ' Cittadinanza a Zaki | il governo proceda'

Advertising

PiazzapulitaLA7 : E' una vergogna che venga presentata una mozione di sfiducia contro il ministro della salute @robersperanza in ques… - ilfoglio_it : 'Le idee di Bettini? Paccottiglia romana. Zingaretti, Orlando coltivano la strategia della subalternità al M5s. Por… - Linkiesta : #Pd e #M5s predicano male sui cambiacasacche, dopo aver razzolato peggio. Solo pochi mesi fa, pur di salvare il go… - aspide_l : @colvieux @Happy4Trigger @kryptondaddy Allora help ad entrambi .. chi ha voglia di dare una letta alle email in ola… - mauriziomol : @PoliticaPerJedi La superiorità del CDX sta nel sapersi compattare per vincere le elezioni. L’unico partito rimasto… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta una

ha poi detto che 'le elezioni amministrative saranno un primo test per le alleanze, un primo passaggio perché siamo infase di costruzione di un percorso per arriverà aalleanza alle ...E invece no: non è il parlamento che può darecittadinanza ma si tratta didecisione che deve coinvolgere anche il governo. Così in maniera elegante il nuovo leader democratico Enrico..."Tenuta per i capelli e costretta ad avere rapporti sessuali". Procura di Tempio Pausania verso il rinvio a giudizio ...L'Eritrea ha riconosciuto per la prima volta la presenza di proprie truppe in Etiopia, nella regione travagliata del Tigrè, promettendo di ritirarle, in una lettera congiunta con il governo di Addis A ...