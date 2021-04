Covid | Rezza | ancora elevato carico su ospedali - terapie intensive

(Di sabato 17 aprile 2021) "L'incidenza di casi di- 19 nel nostro paese è in leggera e graduale diminuzione e si fissa intorno a 180 per 100.000 abitanti. Anche l'Rt è in lieve calo ed è di circa 0,85, quindi di poco al ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rezza

"L'incidenza di casi di- 19 nel nostro paese è in leggera e graduale diminuzione e si fissa intorno a 180 per 100.000 ... Gianni, nel video a commento dei dati del monitoraggio settimanale ...Così Giovanni, direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute, sintetizza la situazione epidemiologica in Italia. Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo ...Roma, 17 apr. (askanews) - 'L'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese è in leggera e graduale diminuzione e si fissa intorno a 180 per ...“L’incidenza dei casi è in graduale diminuzione, la pressione negli ospedali, però, resta alta. Con le riaperture i cittadini devono continuare ad avere comportamenti prudenti“. Così Giovanni Rezza, d ...