Case in vendita a 1€: occasione unica in Italia, ecco dove (Di sabato 17 aprile 2021) Case in vendita 1€: si ripete l'iniziativa che spesso va di moda in Italia. Questa volta la proposta arriva da uno dei borghi più affascinanti del Paese Acquistare casa è uno dei grandi sogni degli Italiani, ma quasi sempre c'è uno scoglio quasi insormontabile davanti a tale traguardo: il mutuo. Tra il contratto da realizzare, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Case vendita Zona rossa: dal 19 aprile saranno 3 le regioni rosse, la Campania entra in arancione ... è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e ... Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: - dalle 5.00 ...

TALENT SCOUT DI AUTORI: FABIO IZZO Siamo tutti in vendita, si deve solamente trovare il prezzo giusto. Desideriamo entrare nelle ... in fondo, entrambe non sono altre che case di follie. Pioveva spesso in quel periodo, ma in realtà ...

Case da sogno: in vendita una super villa con 3 ettari di giardino e una biopiscina BolognaToday Villa in vendita in via Tresana s.n.c Ora puoi contattare e richiedere una visita guidata a distanza di questo immobile grazie a Agenzia Immobiliare Tania, in tutta tranquillità e senza doverti spostare da casa.

Villetta bifamiliare in vendita in via Tresana, 23 Ora puoi contattare e richiedere una visita guidata a distanza di questo immobile grazie a Agenzia Immobiliare Tania, in tutta tranquillità e senza doverti spostare da casa.

