Automobile autonoma presto realtà Ma il sistema va testato

(Di sabato 17 aprile 2021) Un’, che si guida da sola, potrebbediventare. Anzi, in Canada ci sono già prototipi di questo tipo di autovettura, ovviamente ancora da testare definitivamente, messi a disposizione della comunità per delle prove su strada.di guida(Adobe Stock)Una di queste auto a guidasi è resa protagonista di un bizzarro episodio nell’Isola di Vancouver, nella città di Campbell River, su una strada cittadina. Auto a guida, il fattore umano rimane necessario Guidaallo studio (Adobe Stock)La polizia locale ha infatti fermato unache zigzagava sulla strada, come se alla guida ci fosse una persona ubriaca. Tutto lasciava pensare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Automobile autonoma

L'HuffPost

...attuale delle tecnologie utilizza una serie di sensori e di telecamere che 'vedono' la strada e la analizzano per cercarne gli ostacoli e consentire all'di muoversi in manierae ...... computer vision, auto a guida, robotica e grafica " hanno dedicato un ampio paper di ... la realizzazione di un modello tridimensionale di KITT , l'supertecnologica comparsa al ...Il nuovo suv compatto a elettroni della casa dei quattro anelli segna un ulteriore passo in avanti nel processo di elettrificazione della propria gamma. La via della mobilità sostenibile accessibile è ...In Italia il mercato delle auto elettriche stenta ancora a decollare a causa della mancanza di punti attrezzati con le colonnine di ricarica.