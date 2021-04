Alessandro Gassman e il tweet dello scandalo: è guerra con un cantante (Di sabato 17 aprile 2021) Alessandro Gassman è stato vittima di una vera e propria onda d’urto sui social. Critiche dopo un tweet pubblicato in questi giorni Alessandro Gassman (Gettyimages)Per l’Italia, dopo la conferenza stampa di ieri del Premier Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, si preparano a cambiare diverse cose. Un allentamento delle restrizioni che dovrebbe portare la popolazione a respirare soprattutto per quanto riguarda un’economia ormai ridotta male da mesi di Pandemia. Restano, però, alcune misure come il coprifuoco alle 22 o il sistema a colori, con le zone rosse che imporranno una sorta di lockdown. Un po’ la situazione che quasi tutto lo stivale ha vissuto per diverse settimane a ridosso della Pasqua, tra zona arancione e rossa. Va da sé che, in tempo di quarantena, non ... Leggi su kronic (Di sabato 17 aprile 2021)è stato vittima di una vera e propria onda d’urto sui social. Critiche dopo unpubblicato in questi giorni(Gettyimages)Per l’Italia, dopo la conferenza stampa di ieri del Premier Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, si preparano a cambiare diverse cose. Un allentamento delle restrizioni che dovrebbe portare la popolazione a respirare soprattutto per quanto riguarda un’economia ormai ridotta male da mesi di Pandemia. Restano, però, alcune misure come il coprifuoco alle 22 o il sistema a colori, con le zone rosse che imporranno una sorta di lockdown. Un po’ la situazione che quasi tutto lo stivale ha vissuto per diverse settimane a ridosso della Pasqua, tra zona arancione e rossa. Va da sé che, in tempo di quarantena, non ...

Dincantar : RT @SCRIGNOMAGICO: Notate una certa somiglianza con tale Gassman Alessandro? ?? - xAurorw : RT @LokiSnape: Ok a quanto pare arrivo con un giorno (2?) di ritardo ma ho appena letto la polemica su #Gassman e sono qui per urlare a gra… - lucagia18488859 : RT @Kotiomkin: Quello che Draghi non ha detto è che ci sarà Alessandro Gassman a vigilare sulle riaperture. [@100lucagian] #26aprile #risc… - LokiSnape : Ok a quanto pare arrivo con un giorno (2?) di ritardo ma ho appena letto la polemica su #Gassman e sono qui per url… - angeliquepoison : #Enula lascia Alessandro e torna da #LeoGassman?/ I fan di Amici 2021 in subbuglio! -