Addio a Gianni Colajemma | Bari piange l’attore e regista

Leggi su zon

(Di sabato 17 aprile 2021) Si è spento, fondatore del teatroum. Il sindaco di: “Oggi questo maledetto virus si è portato via un altro pezzo della nostra città“ Ci lascia, attore e fondatore del teatroum. L’uomo si è spento a 62 anni dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il mondo dello spettacolo barese è travolto da un tremendo lutto. Il sindaco di, Antonio Decaro, lo ha salutato via social con queste parole: “Oggi questo maledetto virus si è portato via un altro pezzo della nostra città.perde la risata calda e profonda di, perde uno degli attori che hanno fatto la storia della comicità e del teatro popolare barese”. Il primo cittadino ...