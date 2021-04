Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora nel covid sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi i nuovi dati sul contagio secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute l’indice Nazionale scende ancora 085 la scorsa settimana era 092 ancora pressione sulle terapie Intensive ma primi segni di lieve diminuzione la campagna dovrebbe passare da rosso ad arancione Puglia Sardegna Valle d’Aosta rimarrebbe rosse Cala livello generale di rischio alto per la Calabria moderato per 16 regioni province autonome basso per Abruzzo Campania Veneto e Bolzano e arrivano i 29 commissari straordinari per le 57 opere pubbliche bloccate per ritardi a fasi progettuali ed esecutive per complessità burocratiche lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili ...