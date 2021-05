Torna a Genova il Forum dello Shipping: aperte le iscrizioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Questo il titolo del Forum: “Towards a low-carbon Shipping industry / Trasporto marittimo e ambiente: idee, progetti, investimenti”. Tre le sessioni principali di lavoro. La prima sarà intitolata “Dal cantiere navale al mare: così il trasporto diventa sostenibile”, la seconda “I porti e la decarbonizzazione: l’altra metà del percorso”, la terza “Economia circolare e industria marittima portuale: il caso ship recycling” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 aprile 2021) Questo il titolo del: “Towards a low-carbonindustry / Trasporto marittimo e ambiente: idee, progetti, investimenti”. Tre le sessioni principali di lavoro. La prima sarà intitolata “Dal cantiere navale al mare: così il trasporto diventa sostenibile”, la seconda “I porti e la decarbonizzazione: l’altra metà del percorso”, la terza “Economia circolare e industria marittima portuale: il caso ship recycling”

Ultime Notizie dalla rete : Torna Genova Siamo Calimero al solito Carosello Genova " Siamo alle solite Calimero. Nel Carosello del campionato il Genoa torna a vestire i panni del misero e sfortunato pulcino nero, patetico testimonial animato di un detersivo che fu. La ...

Grosso, 'la cultura torna in presenza a Genova' A Palazzo Tursi si è concluso il riallestimento delle sale paganiniane: "A ottobre ci aspettano appuntamenti importanti con il grande violinista: il Premio Paganini e il Paganini Genova Festival. ...

Grosso, 'la cultura torna in presenza a Genova' Agenzia ANSA Slow Fish 2021 a Genova: a luglio eventi in centro storico Genova - Slow Fish, la manifestazione biennale dedicata al mare e a tutti i suoi abitanti, torna nel 2021 con un mese di appuntamenti digitali e iniziative diffuse su tutto il territorio ligure a part ...

