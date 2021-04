Torino, Baselli punta la Roma: allenamento in gruppo (Di venerdì 16 aprile 2021) Torino - allenamento mattutino per il Torino in vista del match casalingo contro la Roma in programma domenica alle ore 18. Dopo il successo con l' Udinese che ha portato 3 punti importanti in chiave ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021)mattutino per ilin vista del match casalingo contro lain programma domenica alle ore 18. Dopo il successo con l' Udinese che ha portato 3 punti importanti in chiave ...

Probabili formazioni Torino - Roma: aggiornamenti TORINO - Nicola perde di nuovo Baselli , ma può ritrovare Nkoulou in difesa, con Verdi mezzala. Fonseca , senza Pellegrini squalificato, schiera Perez e Pedro dietro Mayoral ...

Sirigu salta Roma e Bologna. Toro al gigante Milinkovic Ma è ormai impossibile immaginarlo fra i convocati della sfida contro la Roma e anche la gara col Bologna di mercoledì sera diventa a rischio. Oggi effettuerà un nuovo tampone di controllo, che si spe ...

Torino-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Tutto quello che c’è da sapere su Torino-Roma, partita della 31^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Prosegue senza sosta la Serie A che si avvia molto velocemente ...

