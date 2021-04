Square Enix non è in vendita: smentite ufficialmente le recenti indiscrezioniHDblog.it (Di venerdì 16 aprile 2021) Alcuni dicono che siano state indiscrezioni studiate a tavolino per far riprendere quota al titolo in borsa. Non si sa se è vero, però ha funzionato…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 aprile 2021) Alcuni dicono che siano state indiscrezioni studiate a tavolino per far riprendere quota al titolo in borsa. Non si sa se è vero, però ha funzionato…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Square Enix Square Enix non è in vendita: smentite ufficialmente le recenti indiscrezioni Square Enix non ha alcuna intenzione di mettersi in vendita , né è vero che ha ricevuto molteplici offerte da grandi gruppi del settore: è la stessa società giapponese che mette a tacere indiscrezioni ...

Hitman 3 ha venduto il 300% in più rispetto a Hitman 2 Il primo gioco Hitman pubblicato da Square Enix non è riuscito a soddisfare le aspettative dell'azienda. Hitman 2, uscito nel 2018, è stato pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment e ha ...

