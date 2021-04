Riaperture, lite in cabina di regia: Pd e M5S mettono all’angolo la Lega e Draghi li copre (Di venerdì 16 aprile 2021) Un’«atmosfera eccellente» e una «strada comune», che hanno portato a una decisione all’«unanimità». A sentire come lo racconta Mario Draghi il governo vivrebbe un idillio, una luna di miele tra forze politiche resa giusto un po’ più frizzante da «differenze di vedute sui singoli aspetti». Nulla, però, che non faccia parte di una normale, perfino garbata dialettica, inevitabile su decisioni così importanti come quelle assunte dalla cabina di regia sulle Riaperture. Stando ai retroscena, ovvero alle indiscrezioni fatte trapelare ad arte dalle chiuse stanze di Palazzo Chigi, però, la situazione sarebbe totalmente diversa. E il tema delle Riaperture per poco, pare, non è finito in rissa tra Lega, Pd e M5S. Fronte delle Riaperture vs fronte delle chiusure Il problema ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Un’«atmosfera eccellente» e una «strada comune», che hanno portato a una decisione all’«unanimità». A sentire come lo racconta Marioil governo vivrebbe un idillio, una luna di miele tra forze politiche resa giusto un po’ più frizzante da «differenze di vedute sui singoli aspetti». Nulla, però, che non faccia parte di una normale, perfino garbata dialettica, inevitabile su decisioni così importanti come quelle assunte dalladisulle. Stando ai retroscena, ovvero alle indiscrezioni fatte trapelare ad arte dalle chiuse stanze di Palazzo Chigi, però, la situazione sarebbe totalmente diversa. E il tema delleper poco, pare, non è finito in rissa tra, Pd e M5S. Fronte dellevs fronte delle chiusure Il problema ...

