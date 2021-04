Pattinaggio artistico: Nathan Chen vince anche il libero al World Team Trophy 2021. Benissimo Daniel Grassl (Di venerdì 16 aprile 2021) Inarrestabile Nathan Chen. Lo statunitense ha vinto anche il programma libero, gara che ha chiuso la seconda giornata del World Team Trophy 2021, competizione biennale a squadre di Pattinaggio artistico in programma questa settimana a Osaka, in Giappone, presso la Maruzen Intec Arena. Il Campione Mondiale in carica ha nuovamente sfoggiato tutte le sue più grandi doti tecniche, optando tuttavia per una strategia più “conservativa”, snocciolando quattro anziché cinque salti quadrupli. Ottimo l’inizio, contrassegnato dal quadruplo flip, elemento che ha preceduto il triplo axel combinato con il doppio toloop, il triplo lutz e il quadruplo salchow. Dopo due trottole di livello 4 (cambio piede bassa e cambio piede combinata) ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Inarrestabile. Lo statunitense ha vintoil programma, gara che ha chiuso la seconda giornata del, competizione biennale a squadre diin programma questa settimana a Osaka, in Giappone, presso la Maruzen Intec Arena. Il Campione Mondiale in carica ha nuovamente sfoggiato tutte le sue più grandi doti tecniche, optando tuttavia per una strategia più “conservativa”, snocciolando quattro anziché cinque salti quadrupli. Ottimo l’inizio, contrassegnato dal quadruplo flip, elemento che ha preceduto il triplo axel combinato con il doppio toloop, il triplo lutz e il quadruplo salchow. Dopo due trottole di livello 4 (cambio piede bassa e cambio piede combinata) ...

Pattinaggio, splendido secondo posto per Guarise e Della Monica Straordinaria prestazione di Matteo Guarise e Nicole Della Monica che chiudono lo short program, al World Team Trophy, competizione a squadre di pattinaggio artistico su ghiaccio, in corso ad Osaka, al secondo posto con un punteggio di 66.09, nuovo primato stagionale. I due azzurri sono scesi in pista interpretando nuovamente il programma che ...

Pattinaggio Artistico: l’albese Carola Franza è campionessa regionale Juniores L'albese Carola Franza, atleta del Victoria Alba, si è laureata Campionessa Regionale Juniores di pattinaggio artistico, centrando il pass nazionale.

Pattinaggio artistico: Della Monica Guarise secondi nello short al World Team Trophy 2021, Mishina-Galliamov sul velluto Nicole Della Monica e Matteo Guarise regalano 11, pesantissimi, punti all'Italia nello short program delle coppie al Wolrd Team Trophy 2021, competizione a squadre di pattinaggio artistico in fase di ...

