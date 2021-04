Osservatorio Top Thousand - L'ibrido seduce le flotte (Di venerdì 16 aprile 2021) E' ormai un trend pressoché consolidato: i fleet manager italiani in questo momento di transizione tecnologica scelgono l'ibrido. Almeno secondo quanto dice il sondaggio realizzato dall'Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand, interpellando 102 fleet manager di aziende italiane di ogni dimensione, che gestiscono un parco totale di 118.439 veicoli, di cui 106.654 a noleggio, e 6.158 unità ibride, divise tra Mhev (Mild hybrid electric vehicle), Hev (Hybrid electric vehicle) e Phev (Plug-in Hybrid Electric Vechicle). Proprio le plug-in sono quelle che crescono di più all'interno delle aziende italiane, arrivando al 36% del totale delle flotte ibride, grazie all'aumento dell'offerta dei modelli, ma anche per il livello di emissioni - sotto i 60 g/km - che dal luglio scorso consente di ottenere vantaggi in virtù ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) E' ormai un trend pressoché consolidato: i fleet manager italiani in questo momento di transizione tecnologica scelgono l'. Almeno secondo quanto dice il sondaggio realizzato dall'sulla mobilità aziendale Top, interpellando 102 fleet manager di aziende italiane di ogni dimensione, che gestiscono un parco totale di 118.439 veicoli, di cui 106.654 a noleggio, e 6.158 unità ibride, divise tra Mhev (Mild hybrid electric vehicle), Hev (Hybrid electric vehicle) e Phev (Plug-in Hybrid Electric Vechicle). Proprio le plug-in sono quelle che crescono di più all'interno delle aziende italiane, arrivando al 36% del totale delleibride, grazie all'aumento dell'offerta dei modelli, ma anche per il livello di emissioni - sotto i 60 g/km - che dal luglio scorso consente di ottenere vantaggi in virtù ...

Il Cies boccia Lazio e Inter: ecco perché sono ultime in Europa: Il noto osservatorio calcistico ha pubblicato il s…

Ultime Notizie dalla rete : Osservatorio Top Chirurgia estetica, gli interventi più richiesti ... dal mio osservatorio ho registrato un certa tenuta delle richieste per gli interventi estetici - ... Una 'top five' che rispecchia quanto rilevato anche nelle statistiche 2019 che sono state ...

Da A2A a Banca Generali: chi sfrutta la blockchain in Italia I dati dell'Osservatorio mostrano inoltre che l'Italia resta nella top ten dei paesi con più iniziative , nonostante la frenata degli investimenti delle aziende, che nel 2020 sono scesi del 23% ...

L'Inter comanda anche nei videogiochi: è il club con la miglior reputazione, davanti a Milan e Juventus Non è solo questione di popolarità. Il grado di influenza dei protagonisti del settore Esports non si misura solo in termini di follower e numero di ...

L’ibrido conquista le flotte aziendali Secondo l’Osservatorio Top Thousand il 5% dei veicoli è alla spina e il tasso di crescita annuale viaggia a un ritmo del 250%. Il caso di Edison, che toccherà il 12% di elettriche alla fine del 2021 e ...

