Napoli, dubbio Zielinski per la sfida con l’Inter (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella sfida di domenica sera tra Napoli e Inter un solo dubbio per la squadra di Gattuso: se Zielinski non dovesse farcela dentro Mertens dal 1? Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso si prepara alla delicatissima sfida di domenica sera (20.45) con l’Inter. Il Napoli dopo la vittoria con la Sampdoria deve confermarsi e rientrare in zona Champions League, i nerazzurri vogliono mettere il sigillo sul campionato. Pochi dubbi di formazione per i padroni di casa che avranno Meret in porta visto l’infortunio di Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa e Fabian Ruiz (il più in forma del momento) assieme a Demme a fare diga davanti alla difesa. L’unico dubbio è davanti: dovrebbe essere confermato Osimhen che sta prendendo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Nelladi domenica sera trae Inter un soloper la squadra di Gattuso: senon dovesse farcela dentro Mertens dal 1? Il tecnico delGennaro Gattuso si prepara alla delicatissimadi domenica sera (20.45) con. Ildopo la vittoria con la Sampdoria deve confermarsi e rientrare in zona Champions League, i nerazzurri vogliono mettere il sigillo sul campionato. Pochi dubbi di formazione per i padroni di casa che avranno Meret in porta visto l’infortunio di Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa e Fabian Ruiz (il più in forma del momento) assieme a Demme a fare diga davanti alla difesa. L’unicoè davanti: dovrebbe essere confermato Osimhen che sta prendendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dubbio Napoli - Inter, un solo dubbio per Conte: tre giocatori per una maglia ...scenderà in campo domenica sera per il prossimo impegno di campionato per affrontare il Napoli in ...intenzionato a schierare il miglior undici possibile ma sarebbe alle prese con un solo grande dubbio ...

Oss. Eurobet: Juve vincente a Bergamo per il 68% Lo scontro clou del prossimo turno è senza dubbio Atalanta Juventus e secondo i dati raccolti dall' ... Altro scontro al vertice è quello tra Napoli e Inter con la squadra di Conte che il 52% vede ...

Venerato: “Juric nome caldo.Bloccato Zaccagni, nel mirino altri due terzini” Venerato sicuro che Juric è il preferito, in caso di Champions si punterebbe a Fonseca o Sarri. Bloccato Zaccagni, nel mirino Dimarco e Faraoni.

Napoli, Ts – Dubbio in attacco per Gattuso: chi sarà la prima punta contro l’Inter? In vista della sempre più vicina sfida con l'Inter, Gattuso è chiamato a scelte definitive. Mertens in vantaggio su Osimhen.

