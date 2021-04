MotoGp Portimao, Marquez subito terzo. Le prove libere in diretta (Di venerdì 16 aprile 2021) La MotoGp torna con la gara del Gp del Portogallo a Portimao, dopo i primi due gp a Losail . Oggi le prime due sessioni di prove libere delle tre categorie. In MotoGp è la Yamaha, con già due successi,... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Latorna con la gara del Gp del Portogallo a, dopo i primi due gp a Losail . Oggi le prime due sessioni didelle tre categorie. Inè la Yamaha, con già due successi,...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Portimao Marquez strepitoso nelle Libere1 a Portimao: 3° dietro Vinales e Rins, Rossi 11° ... dopo 265 giorni e 9 mesi di riabilitazione per la frattura all'omero del braccio destro, rimediata nel GP di Jerez del 19 luglio 2020, lo spagnolo entra in azione sulla pista di Portimao in una FP1 ...

MotoGP. GP del Portogallo a Portimao. Zam e Manuel Pecino commentano le prove libere IN DIRETTA OGGI ALLE 21 Il collega di pecinogp.com ospite di Moto.it per commentare le FP assieme al nostro inviato Giovanni Zamagni. Qui, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Moto.it ...

GRATIS: Il ritorno di Marquez, ecco i suoi primi giri Dopo un'assenza lunga nove mesi l'otto volte campione del mondo torna ufficialmente nel MotoGP™ a Portimao con la sua Honda RC213V ...

