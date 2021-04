MotoGP oggi, GP Portogallo 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8 (Di venerdì 16 aprile 2021) oggi, venerdì 16 aprile, prenderà il via il fine-settimana del GP del Portogallo, terzo round del Motomondiale 2021. Sul tracciato di Portimao, in Portogallo, i piloti e i tecnici lavoreranno alacremente sul set-up per avere delle indicazioni utili circa il comportamento delle moto e lo sviluppo da seguire per essere veloci sia sul giro secco che in ottica gara. Nella classe MotoGP non ci sono dubbi che il ritorno di Marc Marquez sia il tema principale. Il campione iberico, dopo nove mesi di lontananza dal mondo delle corse, è tornato in sella alla propria Honda, avendo superato tutti gli accertamenti medici. Il grave infortunio al braccio destro, causato dalla rovinosa caduta del GP di Spagna del 2020, aveva costretto Marc a un lungo periodo di riabilitazione e allo stato attuale delle cose la forma ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021), venerdì 16 aprile, prenderà il via il fine-settimana del GP del, terzo round del Motomondiale. Sul tracciato di Portimao, in, i piloti e i tecnici lavoreranno alacremente sul set-up per avere delle indicazioni utili circa il comportamento delle moto e lo sviluppo da seguire per essere veloci sia sul giro secco che in ottica gara. Nella classenon ci sono dubbi che il ritorno di Marc Marquez sia il tema principale. Il campione iberico, dopo nove mesi di lontananza dal mondo delle corse, è tornato in sella alla propria Honda, avendo superato tutti gli accertamenti medici. Il grave infortunio al braccio destro, causato dalla rovinosa caduta del GP di Spagna del 2020, aveva costretto Marc a un lungo periodo di riabilitazione e allo stato attuale delle cose la forma ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP oggi MotoGP Portogallo, Oliveira: 'Pressione? Penso solo a divertirmi' Sul ritorno di Marquez Infine sul rientro di Marc Marquez che nella giornata di oggi è stato l'... MotoGP Portogallo, Marc Marquez svela la sua preoccupazione più grande

Le superfinals a Verona, Valentina Vezzali: 'Tifiamo Trento e Conegliano'. Righi: 'La spalmatura dei trofei giova' Il covid non ferma lo sport, non ferma gli eventi mondiali organizzati in Italia. Le 4 partite dell'Europeo a Roma , con pubblico, il gran premio di formula uno a Imola, poi a Monza, la motogp, ma il nostro Paese fa incetta di eventi anche a sorpresa, per così dire, cioè si aggiudica quanti più eventi possibili, da organizzare, anche senza gli spettatori.

Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca, tempi (Portogallo 2021) Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live Gp Portogallo 2021 Portimao: orari, cronaca, tempi e classifica delle due sessioni in programma oggi, 16 aprile. La diretta MotoGp torna protagonista anche o ...

MotoGP: Quartararo favorito per la pole a Portimao, possibile sorpresa Marquez, Rossi nelle retrovie Si scaldano i motori in vista del terzo appuntamento della stagione della MotoGP, in programma domenica sul circuito di Portimao, in Portogallo. Sabato alle 15, infatti, scatteranno le qualifiche, che ...

