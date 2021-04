Michelle Hunziker dopo le critiche torna a sorridere: nel VIDEO c’è un intruso (Di venerdì 16 aprile 2021) La conduttrice Michelle Hunziker ritrova il sorriso dopo le critiche con un esilarante VIDEO pubblicato su Instagram, nel quale si nota un intruso molto speciale La frizzantissima Michelle Hunziker ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 aprile 2021) La conduttriceritrova il sorrisolecon un esilarantepubblicato su Instagram, nel quale si nota unmolto speciale La frizzantissimaha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - Fontana3Lorenzo : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… - LegaSalvini : Le parole di Michelle Hunziker. Solidarietà a lei e a Gerry Scotti per le minacce di morte subite. - fleablck : Michelle Hunziker e l’Incapacità di Ammettere i Propri Errori - PuccioLega : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Striscia la Notizia, dopo le accuse di razzismo: 'Non chiediamo scusa a nessuno' L'episodio è capitato pochi giorni fa, quando Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati artefici di una gag che ha fatto infuriare tante persone. È accaduto durante il lancio di un servizio a Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Gerry ...

Tutti pazzi per il training live, gli allenamenti via app ma interattivi e con personaggi famosissimi Abbiamo potuto seguire tutti le lezioni su Facebook e Instagram o TikTok di Michelle Hunziker, i work out di Beyoncé, Elisabetta Canalis, Chiara Ferragni, la dance di Dua Lipa. Ma ora c'è una nuova ...

Aurora Ramazzotti, il ricordo che arriva dal passato: impossibile dimenticare Aurora Ramazzotti si lascia andare ai ricordi. Sbuca un tenero e simpatico bigliettino di Eros Ramazzotti. Le raccomandazioni del papà ...

Caos Striscia: ora è ufficiale, siamo in dittatura. Lo spettacolo è finito Sono esplose le polemiche dopo che a Striscia la notizia Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno fatto una caricatura sugli stereotipi cinesi (occhi a mandorla, “l” al posto della “r”). Già, una carica ...

L'episodio è capitato pochi giorni fa, quandoe Gerry Scotti sono stati artefici di una gag che ha fatto infuriare tante persone. È accaduto durante il lancio di un servizio a Striscia la Notizia,e Gerry ...Abbiamo potuto seguire tutti le lezioni su Facebook e Instagram o TikTok di, i work out di Beyoncé, Elisabetta Canalis, Chiara Ferragni, la dance di Dua Lipa. Ma ora c'è una nuova ...Aurora Ramazzotti si lascia andare ai ricordi. Sbuca un tenero e simpatico bigliettino di Eros Ramazzotti. Le raccomandazioni del papà ...Sono esplose le polemiche dopo che a Striscia la notizia Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno fatto una caricatura sugli stereotipi cinesi (occhi a mandorla, “l” al posto della “r”). Già, una carica ...