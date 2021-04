Masters 1000 Montecarlo 2021 | forfait Davidovich dopo un set | Tsitsipas in semifinale

(Di venerdì 16 aprile 2021) Stefanosha ottenuto il pass per le semifinali deldi, superando uno sfortunato AlejandroFokina per 7-5 e ritiro dello spagnolo. Il giustiziere di Matteo Berrettini ha iniziato il confronto nel migliore dei modi, usufruendo del dinamismo che lo caratterizza e martellando efficacemente da fondo;in seria difficoltà e 4-3 iberico con break. Il greco è riuscito a infrangere i sogni dimolto rapidamente, attuando un immediato contro-break e impattando sul 4-4.ha fatto sì che i giri del proprio motore si alzassero a dismisura, sino a strappare nuovamente il servizio all’avversario e chiudere sul 7-5. Dal canto suo, invece,ha ...

tigerjack833 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MONTE-CARLO DAVIDOVICH FOKINA SI RITIRA TSITSIPAS ACCEDE ALLA SEMIFINALE #SkyTennis #Tennis #Sk… - sportface2016 : #RolexMCMasters, #Tsitsipas in semifinale. Forfait #Davidovich dopo un set - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MONTE-CARLO DAVIDOVICH FOKINA SI RITIRA TSITSIPAS ACCEDE ALLA SEMIFINALE #SkyTennis… - ilveggente_it : ?? #TENNIS #ATP1000 Master di #Montecarlo. Fabio #Fognini nella gara valida per i quarti di finale dell’ATP Master… - gioma1it : Tennis, Fognini vola ai quarti dell’Atp Masters 1000 a Monte Carlo e trova Nadal -

Il nostro Fabio Fognini è rimasto l'unico rappresentante italiano in corsa, ma ora sogna in grande: sarebbe davvero incredibile se riuscisse a vincere due volte di fila questo(...... imponendosi in due set sul serbo Filip Krajinovic e guadagnandosi un posto ai quarti di finale del primostagionale sulla terra rossa . Il tennista ligure, campione in carica del torneo ...Giornata di quarti nel Principato, con il greco che apre il programma contro Davidovich. Fabio terzo match contro Ruud, poi Nadal-Rublev ...La diretta dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Fognini-Ruud terzo match di giornata. A seguire Nadal contro Rublev ...