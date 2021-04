Mario Mandzukic: troppi infortuni, rinuncia allo stipendio di marzo (Di venerdì 16 aprile 2021) "Un gesto da professionista". Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato la decisione da parte di Mario Mandzukic di rinunciare allo stipendio del mese di marzo . Il motivo? L'attaccante ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) "Un gesto da professionista". Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato la decisione da parte didiredel mese di. Il motivo? L'attaccante ...

AntoVitiello : L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponi… - angelomangiante : Gesto nobile, non richiesto e molto raro. Un gesto che fa onore a Mario Mandzukic. Rinuncia allo stipendio di marz… - PBPcalcio : Mario #Mandzukic ha rinunciato allo stipendio di Marzo, in quanto indisponibile. Sarà quindi devoluto in beneficie… - mirianaperilli_ : RT @AntoVitiello: L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile i… - adeleofthrones : RT @AntoVitiello: L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile i… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Mandzukic Calcio: Mandzukic infortunato, rinuncia allo stipendio di marzo L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile in quanto infortunato . "Un gesto d'eccezione - ha commentato il Presidente del Milan Paolo Scaroni - ...

Milan, contro il Genoa si va verso la staffetta Leao - Mandzukic Mandzukic vuole, e deve, sfruttare al massimo ogni minuto di gioco che Pioli gli concederà da qui ... La fiducia nelle sue qualità c'è, ma Mario deve solo trovare gamba, minuti e gol per lasciare un ...

Il gesto di Mandzukic stupisce tutti: ecco cosa ha fatto Mario Mandzukic ha provato a ricostruirsi una seconda vita calcistica in Italia con la maglia del Milan. Ad oggi, però, questo tentativo non è and ...

Manduzkic mai in campo a marzo, rinuncia allo stipendio Il centravanti croato Mario Mandzukic, mai a disposizione di mister Pioli a marzo a causa di un infortunio, ha deciso di rinunciare alla mensilità di marzo e l'ha comunicato nelle ...

