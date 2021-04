Lega | “Se dati lo consentono | riaprire anche lunedì Sfiducia a Speranza? Non vogliamo sua testa”

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – “Fratelli d’Italia denuncia da tempo l’incompetenza e l’inadeguatezza di Roberto Speranza nel ricoprire l’importante e delicato incarico di Ministro della Salute, soprattutto in questo momento storico: dalla gestione fallimentare e disastrosa della pandemia alle imprese stremate a causa delle chiusure insensate e continue. FdI presenterà una mozione di sfiducia nei suoi confronti e vediamo chi si assumerà la responsabilità di tenerlo ancora al suo posto. Non è più tempo di Speranza, ma di coraggio”. Con queste parole su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha annunciato la presa di posizione del suo partito.

Advertising

dellorco85 : Lega a Draghi: 'allentare un po' le restrizioni dove ci sono dati da zona gialla'. Beh, potevano anche aggiungere:… - MediasetTgcom24 : Covid, Lega a Draghi: 'Riaprire dove ci sono dati da zona gialla' #lega - fattoquotidiano : Draghi incontra la Lega, Romeo: “Se i dati sono da zona gialla perché non allentare le restrizioni? Miglior ristoro… - MatttBBB : RT @dellorco85: Lega a Draghi: 'allentare un po' le restrizioni dove ci sono dati da zona gialla'. Beh, potevano anche aggiungere: 'meglio… - principebras : @Daniele64181695 Purtroppo a Roma sei ospite tu: per ogni tifoso della squadra di Formello, c'è ne sono 3 della Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega dati

sono eloquenti: nell'ultimo mese un milione di menzioni e un volume complessivo di oltre 2 ... intestandosi il 32 per cento degli atti relativi alle riaperture, al contrario dellache sui ...... e soprattutto Draghi, continua a tenere il piede sul freno: aspettiamo prima che i... Il programma per le riaperture, comunque, dovrebbe essere già abbastanza scandito, anche se lacontinua a ...L'attrice difende i lavoratori dello spettacolo ma attacca i comemrcianti. E il leader della Lega non la prende ...In un’intervista al Corriere, l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, guarito dal Covid e che farà il vaccino la prossima settimana, dà il suo punto di vista sulla tenuta del governo Draghi, so ...