Lascia i figli di 4 e 6 anni chiusi in auto per oltre un’ora: denunciato 40enne di Albano (Di venerdì 16 aprile 2021) Un 40enne di Albano è stato denunciato per aver Lasciato chiusi in auto i figli. Ad intervenire sono stati i caschi bianchi della Polizia Locale di Albano e Castel Gandolfo allertati da alcuni cittadini. All’interno dell’auto sono stati trovati una bambina di quattro anni ed un bambino di sei, Lasciati da soli in macchina dal padre con i finestrini e le portiere chiuse. In base ad alcune testimonianze i bambini sono rimasti soli per circa un’ora. Dopo l’intervento la Polizia Locale ha provveduto a denunciare per abbandono di minori il quarantenne. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) Undiè statoper avertoin. Ad intervenire sono stati i caschi bianchi della Polizia Locale die Castel Gandolfo allertati da alcuni cittadini. All’interno dell’sono stati trovati una bambina di quattroed un bambino di sei,ti da soli in macchina dal padre con i finestrini e le portiere chiuse. In base ad alcune testimonianze i bambini sono rimasti soli per circa. Dopo l’intervento la Polizia Locale ha provveduto a denunciare per abbandono di minori il quarantenne. su Il Corriere della Città.

