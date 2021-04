(Di venerdì 16 aprile 2021) Ombra di un giallo adove una donna, ieri, è statasua. Il terribile fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando, improvvisamente, unoè entrato nell’di una donna, posteggiata in via Regina Margherita. Da quanto racconta la Repubblica, una volta dentro l’uomo avrebbe estratto un coltello per poi ferirla. Leggi anche: Dirigente del Ministero dell’Istruzione si lancia nel vuoto dopo l’accusa di corruzione: Giovanna Boda è gravissima Da quanto ha riferito ai Carabinieri di Civitavecchia, la donna è stata ferita ad una gamba ma, nonostante il taglio, è riuscita a fuggire con l’e allontanare l’accoltellatore. La giovane donna di 45 anni, attualmente, è ricoverata in; una volta ...

Advertising

CorriereCitta : Ladispoli, accoltellata nella sua auto da uno sconosciuto: 45enne in ospedale - rep_roma : Ladispoli, donna accoltellata da uno sconosciuto entrato nella sua auto [aggiornamento delle 21:29] - OrticaWeb : Ladispoli, accoltellata in centro: carabinieri sulle tracce del fuggitivo - Terzobinarioit : Accoltellata in strada a Ladispoli, è caccia all’uomo - OrticaWeb : LADISPOLI, DONNA ACCOLTELLATA A VIA DEL MARE -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli accoltellata

Una donna è statapoco fa in via Regina Margherita anei pressi delle Poste Italiane. Secondo una prima ricostruzione, la donna - dopo il ferimento - si è messa in auto in direzione sud lungo via ..., donna ferita con una arma da taglio nei pressi del lungomare E' accaduto poco fa nei ... Dalle prime frammentarie notizie arrivate in redazione, sembra che una donna sia statae ...Momenti di paura in via Regina Margherita a Ladispoli, dove una donna è stata accoltellata ad una gamba da uno sconosciuto, che si è intrufolato di ...Giallo sull'accoltellamento di una donna a Ladispoli oggi pomeriggio, in via Regina Margherita. La vittima, che non è in pericolo di vita, è stata raggiunta dentro alla sua auto da uno sconosciuto, co ...