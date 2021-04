In Messico il trasloco “intelligente”: tutta la casa è caricata sul pick up. E il video fa il giro dei social (Di venerdì 16 aprile 2021) Una scena fuori dal comune, quella a cui ha assistito Maara Padilla, utente di TikTok, che non ha resistito dal riprenderla e condividerla sui social. Un pick-up viaggia per le strade Messico con sopra un intero arredamento di una casa. Ci sono sedie, armadi e perfino una sedia a rotelle: tutto è impilato, più o meno, perfettamente, anche se il mucchio non sembra particolarmente stabile. Un trasloco “efficace” per ottimizzare i tempi che ha fatto letteralmente impazzire i social tra chi l’ha paragonato al gioco “Tetris” e chi l’ha definito “un’opera d’arte”. video Tiktok Maara Padilla L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Una scena fuori dal comune, quella a cui ha assistito Maara Padilla, utente di TikTok, che non ha resistito dal riprenderla e condividerla sui. Un-up viaggia per le stradecon sopra un intero arredamento di una. Ci sono sedie, armadi e perfino una sedia a rotelle: tutto è impilato, più o meno, perfettamente, anche se il mucchio non sembra particolarmente stabile. Un“efficace” per ottimizzare i tempi che ha fatto letteralmente impazzire itra chi l’ha paragonato al gioco “Tetris” e chi l’ha definito “un’opera d’arte”.Tiktok Maara Padilla L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

