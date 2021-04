Il Derby d’Italia che accese la rivalità tra Juve e Inter – 16 aprile 1961 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il 16, allo stadio Comunale di Torino, si gioca iltra, un match che accenderà la storicatra le due compagini Fra i tanti episodi che hanno contribuito a costruire la storica e acerrimacalcistica trantus e, uno dei più importanti è sicuramente quello del 16. I nerazzurri, guidati da Helenio Herrera, si presentano a Torino per fronteggiare lantus capolista in uno dei famosi. I bianconeri comandano la classifica con sole quattro lunghezze sulla compagine milanese. Questa, in caso di vittoria, si avvicinerebbe così in ...