Il calendario delle riaperture dal 26 aprile

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26in zona gialla riapriranno ristoranti, musei e cinema. Quindi si potrà andare al ristorante sia a pranzo che a cena, utilizzando però solo i tavoli all’aperto. Anche i musei verranno riaperti. Per quanto riguarda i teatri, i cinema, la riapertura avverrà con alune limitazioni nella capienza. Dal 15 maggio poi riapriranno le piscine all’aperto. Dal 1 giugno sarà consentito nei ristoranti utilizzare anche i tavoli al chiuso a pranzo. Sempre da questa data verranno riaperte le palestre. Per l’aperturafiere e dei congressi bisognerà attendere fino a luglio. Apriranno anche i centri termali e i parchi a tema. Per quanto riguarda il coprifuoco, dovrebbe restare attivo con la fascia oraria 22-5

Il Coronavirus non è sconfitto, ma dal 26 aprile l'Italia torna a vedere un futuro più sereno. Il ritornozone gialle porta con sè l'attesissimoriaperture dopo il lungo periodo di limitazioni causa Covid. Agli italiani stremati dal lockdown il premier Mario Draghi in conferenza stampa ha elencato le novità in arrivo dal 26 ...A chiusura della riunione dell'Esecutivo, vista l'impellenza delche offre il 23 aprile, ... di cui approfittare con la cautelamisure anticovid, da lunedì 19 a domenica 25, dalle ore ...Il percorso sarà a tappe. Si partirà con ristoranti purché all'aperto, e poi musei, teatri e cinema. A luglio le fiere ...Le date da segnare sul calendario. E spunta il pass per gli spostamenti e gli eventi Roma, 16 aprile 2021 - Il Coronavirus non è sconfitto, ma dal 26 aprile l'Italia torna a vedere un futuro più seren ...