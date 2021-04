Il biglietto del concerto si paga in alberi, nasce l’iniziativa “Tree Ticket” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tree-Ticket è il primo esperimento organizzato da Etifor, spin-off dell’Università di Padova che si occupa su scala globale di valorizzazione del patrimonio forestale per enti pubblici e privati, in collaborazione con Arte Sella. Il concerto si terrà nella foresta artistica Arte Sella il 29 maggio. Ad esibirsi nell’arena naturale ci saranno il violoncellista Mario Brunello e Stefano Mancuso: si terrà un doppio appuntamento aperto a 40 persone alle 14 ed alle 17. aranno protagonisti di un’indagine “musical-vegetale”, nata in passato nell’ambito del festival dell’economia circolare Recò, che prende corpo dall’ultimo movimento della Seconda Partita in re minore per violino solo di Johann Sebastian Bach. L’opera conta su un’architettura basata sulla variazione che si costruisce pian piano su se stessa, proprio come una pianta e possiede ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)è il primo esperimento organizzato da Etifor, spin-off dell’Università di Padova che si occupa su scala globale di valorizzazione del patrimonio forestale per enti pubblici e privati, in collaborazione con Arte Sella. Ilsi terrà nella foresta artistica Arte Sella il 29 maggio. Ad esibirsi nell’arena naturale ci saranno il violoncellista Mario Brunello e Stefano Mancuso: si terrà un doppio appuntamento aperto a 40 persone alle 14 ed alle 17. aranno protagonisti di un’indagine “musical-vegetale”, nata in passato nell’ambito del festival dell’economia circolare Recò, che prende corpo dall’ultimo movimento della Seconda Partita in re minore per violino solo di Johann Sebastian Bach. L’opera conta su un’architettura basata sulla variazione che si costruisce pian piano su se stessa, proprio come una pianta e possiede ...

