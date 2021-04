Gioco d’azzardo, minacce di morte al consigliere Pd: “Ormai si è superato il limite” (Di venerdì 16 aprile 2021) Ancora alta la tensione in consiglio regionale dove si discute la proposta della Lega di allentare i vincoli contro la ludopatia. E anche Fratelli d’Italia si sfila: «Contrari a una liberalizzazione in questo frangente storico» Leggi su lastampa (Di venerdì 16 aprile 2021) Ancora alta la tensione in consiglio regionale dove si discute la proposta della Lega di allentare i vincoli contro la ludopatia. E anche Fratelli d’Italia si sfila: «Contrari a una liberalizzazione in questo frangente storico»

Advertising

Poggio992 : @VincenzoVinc51 @flayawa Beh con 180mila morti l'anno di tumori vendono le sigarette a 5euro. Con i morti di cirros… - FlatMarco : RT @paoloborrometi: “Muori maledetto”. Diego Sarno, giovane amministratore, consigliere regionale in #Piemonte. È stato gravemente minaccia… - Taty28643058 : RT @SarnoDiego: ?#noinonstiamoalgioco per questo siamo stati in Piazza Castello, seguendo il Consiglio regionale e chiedendo a Cirio e alla… - tgroseto : #Teramo, campagna prevenzione gioco d’azzardo - PatriziaOrlan11 : RT @giunbia: La lotta al gioco d'azzardo è una priorità per Torino e lo deve essere per tuttaa regione Solidarietà a @SarnoDiego per le m… -