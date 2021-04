Advertising

giornaleradiofm : Farmaci: Federfarma, per effetto Covid italiani più attenti ma ancora troppo web: Roma, 16 apr. (Adnkronos Salute)… - FederfarmaITA : Torna in farmacia #ProgettoMimosa, iniziativa promossa da #FarmacisteInsieme, con il patrocinio di #Federfarma e il… - FabrizioDiCarl5 : @myrtamerlino Era già stato tutto pianificato da quei mentecatti di Lorenzin e Renzi nel 2014. Italia ,nazione per… -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci Federfarma

... presidente diSavona. Attualmente, infatti, la copertura non è omogenea con tre ... come AstraZeneca e Johnson & Johnson : proprio i dueche negli ultimi giorni e settimane sono ...Per Alfredo Procaccini , vice presidente vicario, l'iniziativa di Teva "è estremamente ... in particolare quando si ha a che fare conad altro rischio; la sicurezza dei pazienti è ...Roma, 16 apr. (Adnkronos Salute) - Italiani più informati sui farmaci, più coscienti dell'importanza del loro uso corretto e più attenti alle ...Alla luce delle ricadute economiche della pandemia è sempre più importante per i titolari di farmacia adottare una corretta gestione dell'impresa ...