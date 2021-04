F.1, GP Emilia-Romagna - Libere 1: la Mercedes torna davanti con Bottas (Di venerdì 16 aprile 2021) Con la prima sessione di prove Libere si è aperto ufficialmente il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, seconda prova del Mondiale di Formula 1 2021. Questa mattina, il più veloce sul circuito di Imola è stato Valtteri Bottas che ha portato la sua Mercedes in testa con un tempo di 1:16.564. Il finlandese ha preceduto la W12 del compagno di squadra Lewis Hamilton di appena 41 millesimi. Terzo Max Verstappen con la Red Bul, praticamente incollato ai suoi rivali, grazie a un tempo di 58 millesimi più lento rispetto al leader. Sessione travagliata. La prima parte di queste prove del venerdì è stata caratterizzata da ben due interruzioni con bandiera rossa. Nella prima occasione, c'è stato un episodio poco chiaro che ha coinvolto la Red Bull di Perez e la Alpine di Ocon: le immagini ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) Con la prima sessione di provesi è aperto ufficialmente il weekend del GP del Made in Italy e dell', seconda prova del Mondiale di Formula 1 2021. Questa mattina, il più veloce sul circuito di Imola è stato Valtteriche ha portato la suain testa con un tempo di 1:16.564. Il finlandese ha preceduto la W12 del compagno di squadra Lewis Hamilton di appena 41 millesimi. Terzo Max Verstappen con la Red Bul, praticamente incollato ai suoi rivali, grazie a un tempo di 58 millesimi più lento rispetto al leader. Sessione travagliata. La prima parte di queste prove del venerdì è stata caratterizzata da ben due interruzioni con bandiera rossa. Nella prima occasione, c'è stato un episodio poco chiaro che ha coinvolto la Red Bull di Perez e la Alpine di Ocon: le immagini ...

