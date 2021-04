Enrico Papi senza freni “Sono stato …” (Di venerdì 16 aprile 2021) Enrico Papi è un famoso conduttore italiano molto apprezzato da un vasto pubblico nonostante per qualche anno si sia allontanato dalla televisione. Proprio a proposito di questo suo allontanamento il presentatore si è recentemente espresso raccontando di essere stato vittima di bullismo televisivo e quindi costretto a lasciare questo mondo. Ma esattamente quali Sono state le sue parole? Enrico Papi vittima di bullismo televisivo Enrico Papi, oggi presentatore di un programma di successo in onda in prima serata su Tv8 ovvero “Name that tune – Indovina la canzone”, per alcuni anni è stato assente dal mondo della televisione. Ma, come mai? A spiegare tale assenza è stato lo stesso presentatore nel corso ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021)è un famoso conduttore italiano molto apprezzato da un vasto pubblico nonostante per qualche anno si sia allontanato dalla televisione. Proprio a proposito di questo suo allontanamento il presentatore si è recentemente espresso raccontando di esserevittima di bullismo televisivo e quindi costretto a lasciare questo mondo. Ma esattamente qualistate le sue parole?vittima di bullismo televisivo, oggi presentatore di un programma di successo in onda in prima serata su Tv8 ovvero “Name that tune – Indovina la canzone”, per alcuni anni èassente dal mondo della televisione. Ma, come mai? A spiegare tale aslo stesso presentatore nel corso ...

