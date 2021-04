Draghi | “Torna la zona gialla | precedenza ad attività e ristoranti all’aperto”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Vaccini e riaperture al centro della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio dal presidente del Consiglio Marioe del Ministro della Salute Roberto Speranza, che hanno parlato dalla sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Aperture – “Voglio rimarcare alcun i fatti di carattere generale usciti dalla riunione della Cabina di Regia tenutasi questa mattina. Si anticipano al 26 di questo mese l’introduzione della, ma viene introdotto anche un cambiamento rispetto al passato perché viene dataallee alle scuole, che in zonee arancione riaprono per ogni ordine e grado”. Rischio – “Con la decisione odierna il Governo ha preso un rischio fondato sui dati che sono ...

Commenta per primo Mario, Presidente del Consiglio, parla in conferenza stampa dopo la riunione della cabina di regia del governo. E ha annunciato che dal 26 aprile torneranno le zone gialle: 'Un rischio ragionato, un ...Il commento del Premier"Il governo ritiene che l'obiettivo di vaccinare l'80 per cento ... Ripartenza 26 aprile:la scuola in presenza al 100% Riapertura delle scuole: nel caso in cui il ...Le parole del premier in conferenza stampa "Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia. Il governo sulle aperture oggi ha preso "un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che s ..."Abbiamo deciso di anticipare la reintroduzione delle zone gialle dal 26 aprile, dando precedenza alle attività di ristorazione all'aperto, sia ...