Covid: Ramadan, in 70 mila sulla Spianata delle Moschee (Di venerdì 16 aprile 2021) Oltre 70 mila fedeli islamici hanno preso parte oggi nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme alle preghiere del primo venerdì del Ramadan in quello che viene ritenuto il più vasto assembramento di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Oltre 70fedeli islamici hanno preso parte oggi nelladi Gerusalemme alle preghiere del primo venerdì delin quello che viene ritenuto il più vasto assembramento di ...

Advertising

AM_Porta : In attesa del titolone di Feltri: forza Covid o giù di lì... - CorriereQ : Covid: Ramadan, in 70 mila sulla Spianata delle Moschee - giornaleradiofm : Covid: Ramadan, in 70 mila sulla Spianata delle Moschee: (ANSAmed) - TEL AVIV, 16 APR - Oltre 70 mila fedeli islami… - iconanews : Covid: Ramadan, in 70 mila sulla Spianata delle Moschee - Heavyale : @bravimabasta @ricpuglisi Noto comunque che si tratta ormai di schieramenti contrapposti. Questo mi lascia basito.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ramadan Covid: Ramadan, in 70 mila sulla Spianata delle Moschee Le immagini della Spianata piena di fedeli hanno comunque destato emozione, perché l'anno scorso durante il Ramadan era stata tenuta deserta. Nel suo sermone, ha aggiunto la Wafa, lo sceicco Ikrama ...

"Non siete soli" Per questo quando è esplosa la pandemia di covid - 19 tra problemi di lockdown, diminuzione delle ... avevamo comprato dolcetti per festeggiare con i bambini dell'accampamento l'inizio del Ramadan, ...

Covid: Ramadan, in 70 mila sulla Spianata delle Moschee Oltre 70 mila fedeli islamici hanno preso parte oggi nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme alle preghiere del primo venerdì del Ramadan in quello che viene ritenuto il più vasto assembramento di ...

Rohingya, 84 incendi nel campo profughi, l'allarme di Save the Children: migliaia di bambini a rischio I rifugiati Rohingya che vivono nei campi di Cox's Bazar, in Bangladesh, temono per la loro vita dopo che da domenica sono scoppiati altri sette incendi, portando il numero totale di roghi ...

Le immagini della Spianata piena di fedeli hanno comunque destato emozione, perché l'anno scorso durante ilera stata tenuta deserta. Nel suo sermone, ha aggiunto la Wafa, lo sceicco Ikrama ...Per questo quando è esplosa la pandemia di- 19 tra problemi di lockdown, diminuzione delle ... avevamo comprato dolcetti per festeggiare con i bambini dell'accampamento l'inizio del, ...Oltre 70 mila fedeli islamici hanno preso parte oggi nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme alle preghiere del primo venerdì del Ramadan in quello che viene ritenuto il più vasto assembramento di ...I rifugiati Rohingya che vivono nei campi di Cox's Bazar, in Bangladesh, temono per la loro vita dopo che da domenica sono scoppiati altri sette incendi, portando il numero totale di roghi ...