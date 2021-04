Covid, Oms: “Contagi e decessi nel mondo continuano ad aumentare ad un tasso preoccupante” (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – “In tutto il mondo il numero dei contagi e quello dei decessi causati dal Covid stanno continuando ad aumentare ad un tasso preoccupante”. Così a Ginevra il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprendo i lavori di un incontro su Papua Nuova Guinea e la regione del Pacifico occidentale.“A livello globale- ha aggiunto Ghebreyesus- il numero di nuovi casi di coronavirus per settimana è quasi raddoppiato negli ultimi due mesi. Si sta avvicinando il tasso più alto di infezione visto finora nel corso della pandemia”. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – “In tutto il mondo il numero dei contagi e quello dei decessi causati dal Covid stanno continuando ad aumentare ad un tasso preoccupante”. Così a Ginevra il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprendo i lavori di un incontro su Papua Nuova Guinea e la regione del Pacifico occidentale.“A livello globale- ha aggiunto Ghebreyesus- il numero di nuovi casi di coronavirus per settimana è quasi raddoppiato negli ultimi due mesi. Si sta avvicinando il tasso più alto di infezione visto finora nel corso della pandemia”.

