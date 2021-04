Covid-19 nel Sannio | i dati di Asl e “San Pio” sui tamponi processati

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 561, dei quali nr. 143 risultati positivi. Si comunica che l’Asl di Benevento ha processato in data odierna 1209, riscontrando la positività al-19 per 106 di essi. Dei positivi, 95 rappresentano casi asintomatici e 11 casi sintomatici. Si registra inoltre la guarigione di 61 persone. Una persona deceduta L'articolo proviene da Anteprima24.it.

